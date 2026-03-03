Филиппов рассказал, на что потратит 730 тысяч за серебро ОИ

Напомним, 19 февраля Никита Филиппов принес России единственную медаль Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он стал вторым в финальном забеге спринта в ски-альпинизме.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что Филиппов получит выплату в размере 730 тысяч рублей.
— Видел новости, что от Камчатского края вам выплатят 730 тысяч рублей. На что планируете потратить эти деньги?
— Хочу купить участок и построить дом. Добавлю к этой сумме свои деньги, потому что их не хватит. Но пока не буду говорить, в каком месте Камчатки. А то еще другим понравится это место и тоже захотят там купить участок (улыбается), — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».
Также Владимир Солодов заявил, что Филиппов получит квартиру в новостройке в Петропавловске-Камчатском.
После Олимпийских игр Филиппов отправился в Башкортостан, где стал победителем чемпионата России в спринте. Для спортсмена эта награда стала 24-й золотой медалью с национального первенства.
На данный момент Филиппов готовится выступить на чемпионате Европы, который пройдет с 3 по 8 марта в Азербайджане.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.