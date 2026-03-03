Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппов рассказал, на что потратит 730 тысяч за серебро ОИ

Уроженец Петропавловска-Камчатского ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, на что потратит деньги, полученные от властей Камчатского края за серебряную медаль Олимпийских игр в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 19 февраля Никита Филиппов принес России единственную медаль Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он стал вторым в финальном забеге спринта в ски-альпинизме.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что Филиппов получит выплату в размере 730 тысяч рублей.

— Видел новости, что от Камчатского края вам выплатят 730 тысяч рублей. На что планируете потратить эти деньги?

— Хочу купить участок и построить дом. Добавлю к этой сумме свои деньги, потому что их не хватит. Но пока не буду говорить, в каком месте Камчатки. А то еще другим понравится это место и тоже захотят там купить участок (улыбается), — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».

Также Владимир Солодов заявил, что Филиппов получит квартиру в новостройке в Петропавловске-Камчатском.

После Олимпийских игр Филиппов отправился в Башкортостан, где стал победителем чемпионата России в спринте. Для спортсмена эта награда стала 24-й золотой медалью с национального первенства.

На данный момент Филиппов готовится выступить на чемпионате Европы, который пройдет с 3 по 8 марта в Азербайджане.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.


Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше