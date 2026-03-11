Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжница Багиян принесла России четвертое золото на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

24-летняя россиянка выступает в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), ее ведущим лыжником был Сергей Синякин. Багиян преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды, финишировав с более чем двухминутным преимуществом. Серебро завоевала Симона Бубенчикова из Чехии (+2:19.4), бронза досталась немке Леони Вальтер (+5:51.1).

Багиян принесла сборной России четвертую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии и стала двукратной чемпионкой Игр. Ранее она стала лучшей в спринтерской гонке классическим стилем.

После триумфа Багиян на счету российских паралимпийцев стало шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые. В неофициальном медальном зачете Паралимпиады сборная России поднялась на четвертое место, опередив Украину, Францию и Италию. Лидерство продолжает удерживать сборная Китая, на счету которой 25 медалей: девять золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 15 марта. На Паралимпиаде выступают шесть российских спортсменов, которые впервые с 2014 года соревнуются с национальным флагом и гимном.