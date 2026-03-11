Лыжница Багиян принесла России четвертое золото на Паралимпиаде

После триумфа Багиян на счету российских паралимпийцев стало шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые. В неофициальном медальном зачете Паралимпиады сборная России поднялась на четвертое место, опередив Украину, Францию и Италию. Лидерство продолжает удерживать сборная Китая, на счету которой 25 медалей: девять золотых, семь серебряных и девять бронзовых.