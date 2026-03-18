Клебо выступит на этапе Кубка мира в США после сотрясения мозга

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо подтвердил свое участие в финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2025/2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

12 марта Йоханнес Клебо получил сотрясение мозга в результате падения во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Драммене. Он не сразу поднялся на ноги и покинул трассу в сопровождении организаторов. Финальный этап Кубка мира пройдет в Лейк‑Плэсиде с 20 по 22 марта.

«Я понимаю, что не смогу подготовиться идеально из-за долгой дороги и разницы во времени. Но я все равно хочу участвовать в финале Кубка мира», — цитирует Клебо VG.no.

Клебо поделился, что у него остались приятные воспоминания о Кубке мира в США, в котором он участвовал ранее, и выразил желание вновь принять участие в этих состязаниях. Норвежец досрочно выиграл общий и спринтерский зачеты на Кубке мира в этом сезоне.

29-летнему Клебо принадлежит рекорд по количеству золотых медалей в истории зимних Олимпийских игр — 11. Также он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».