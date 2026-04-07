Вяльбе: Напряжение Коростелева и Большунова добавило шарма финалу

Напомним, в конце прошлого года Савелий Коростелев раскритиковал Большунова за то, что он толкнул в спину лыжника Александра Бакурова после одного из забегов на этапе Кубка России. Коростелев подверг поведение Большунова в той ситуации и его извинения резкой критике. «И это гордость страны?» — написал 22-летний лыжник в соцсетях.
— Насколько финал стал интереснее от того, что сюда приехали Савелий Коростелев и Дарья Непряева?
— Сложно сказать насчет Дарьи, но думаю, что из-за напряжения между Савелием и Сашей Большуновым, каких-то их высказываний финал получил определенный шарм. Меня очень порадовало, что ребята доказывали все друг другу именно на лыжне, на соревнованиях и больше не было каких-то слов, каких-то ненужных записей и так далее, — приводит слова Вяльбе ТАСС.
В начале апреля Коростелев рассказал о своем отношении к Большунову. Он не раз отмечал, что не общается с трехкратным олимпийским чемпионом.
В финале Кубка России в Апатитах и Кировске Александр Большунов одержал победу в пяти гонках из шести. Участник Олимпийских игр 2026 года в Италии Савелий Коростелев в этих стартах дважды стал вторым и дважды — третьим.