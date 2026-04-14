Коростелев высказался о конкуренции с Клебо

На прошедших в Италии Олимпийских играх Клебо завоевал шесть золотых медалей из шести возможных, выиграв личный и командный спринты, гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, марафон на 50 км классическим стилем, эстафету (4×7,5 км) и скиатлон (10+10 км). Всего в активе 29-летнего Клебо 11 золотых наград с Олимпиад.
«Пока что я не готов с ним соперничать, но сделаю все, что от меня зависит, в ближайшие годы, чтобы достичь его уровня. Как минимум постараться», — приводит слова Коростелев «РИА Новости Спорт».
Ранее Коростелев выразил надежду, что в будущем сможет навязать борьбу Клебо.
В декабре 2025 года российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Коростелев и Непряева приняли участие в этапах Кубка мира и выступили на Олимпиаде в Италии. Лучшим результатом 22-летнего Коростелева стало четвертое место в скиатлоне, Непряевой — 17-я позиция в аналогичной дисциплине.
Уже после Игр на этапе Кубка мира в финском Лахти Коростелев впервые в карьере занял третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, пропустив вперед Клебо и его соотечественника Мартина Левстрема Нюэнгета.