«Принес извинения». Дмитрий Губерниев помирился с Еленой Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о встрече с бывшим президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Губерниев и Вяльбе встретились при посредничестве главы Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрия Свищева.

16 апреля Свищев заявил, что намерен разрешить конфликт между Губерниевым и Вяльбе ради пользы лыжного спорта и сноубординга.

«По итогам встречи с Вяльбе и Свищевым — встреча прошла! Начинаем работать с новой федерацией. Во имя и во славу российского лыжного спорта!» — сообщил Губерниев.

«И еще важно! Принес Вяльбе извинения, заверил, что буду всячески помогать и поддерживать стремления новой федерации, стремления Свищева и Вяльбе развивать лыжный спорт России!» — написал комментатор в телеграм-канале.

18 мая прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. В результате объединения Федерации лыжных гонок России с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Российской федерацией горнолыжного спорта, Федерацией сноуборда и Федерацией фристайла была создана новая организация — Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России. Ее возглавил Дмитрий Свищев. Елена Вяльбе была избрана заместителем председателя новой федерации.

Вяльбе возглавляла Федерацию лыжных гонок России с 2010 по 2026 год.