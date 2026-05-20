«Принес извинения». Дмитрий Губерниев помирился с Еленой Вяльбе

18 мая прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. В результате объединения Федерации лыжных гонок России с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Российской федерацией горнолыжного спорта, Федерацией сноуборда и Федерацией фристайла была создана новая организация — Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России. Ее возглавил Дмитрий Свищев. Елена Вяльбе была избрана заместителем председателя новой федерации.