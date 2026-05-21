«Правда встречаетесь?» Коростелева и Непряеву поймали в обнимку

Савелий Коростелев попал в рубрику издания «Mash на Спорте» — «46 вопросов». Видео со спортсменом начинается с кадров с Дарьей Непряевой. Пара стоит в обнимку на набережной.
По окончании сезона Коростелев и Непряева провели совместный отдых на Мальдивах.
— После твоего отдыха с Дашей на Мальдивах все СМИ в интернете начали писать о том, что вы вместе. Как вы оказались вместе на Мальдивах?
— Слушай, че-то как-то так получилось: я приезжаю, она приезжает — хоп, в одном отеле оказались! Вообще удивились очень сильно!
— Сколько ты потратил за этот отдых на Мальдивах?
— Хороший вопрос, надо посчитать… 10 ракушек, 15 кораллов, — сказал Коростелев.
Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей. Лучшим результатом Коростелева стало 4-е место в скиатлоне, Непряевой — 17-я позиция в аналогичной дисциплине.
Уже после Игр на этапе Кубка мира в финском Лахти Коростелев впервые в карьере занял третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, пропустив вперед Йоханнеса Клебо и его соотечественника Мартина Левстрема Нюэнгета. 22-летний Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков.
Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе сообщила, что спортсмены получат звание мастер спорта международного класса (МСМК).