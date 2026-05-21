«Правда встречаетесь?» Коростелева и Непряеву поймали в обнимку

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей. Лучшим результатом Коростелева стало 4-е место в скиатлоне, Непряевой — 17-я позиция в аналогичной дисциплине.