Александр Большунов и его жена Анна ждут второго ребенка

Напомним, 29-летний Большунов выступал на двух Олимпиадах — в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине в 2022 году. На его счету девять олимпийских медалей: три золота, четыре серебра и две бронзы. В декабре 2025 года Большунов подал в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявку на нейтральный статус для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии, но получил отказ.