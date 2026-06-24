Александр Большунов и его жена Анна ждут второго ребенка

«Александр Большунов приступит к предсезонным сборам после июля. Сейчас он находится с семьёй, они с женой ждут второго ребёнка. Когда Анна родит, Александр присоединится к группе на сборах», — приводит слова Вяльбе Sport24.
Лыжник Александр Большунов и Анна Большунова (Жеребятьева) поженились в 2021 году. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. На свет появилась девочка. Пара назвала дочь Евой.
Напомним, 29-летний Большунов выступал на двух Олимпиадах — в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине в 2022 году. На его счету девять олимпийских медалей: три золота, четыре серебра и две бронзы. В декабре 2025 года Большунов подал в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявку на нейтральный статус для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии, но получил отказ.