МОК включил ски-альпинизм в программу Олимпиады-2030

Решение было принято на 146-й сессии МОК, которая в эти дни проходит в Лозанне (Швейцария). Ранее данный вид спорта не значился в программе Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
Отмечается, что на Олимпиаде-2030 в ски-альпинизме планируется разыграть пять комплектов медалей в двух дисциплинах. На Олимпиаде-2026 в Италии, где ски-альпинизм дебютировал как олимпийский вид спорта, было разыграно три комплекта наград.
Ски-альпинизм представляет собой подъем в гору на лыжах с последующим скоростным спуском по горному склону.
Напомним, что единственным российским медалистом на Олимпиаде-2026 стал ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро в спринте. После своего успеха 23-летний уроженец Камчатки заявил, что на следующих Играх ставит перед собой задачу выиграть олимпийское золото.
Первыми олимпийским чемпионами в ски-альпинизме стали испанец Ориоль Кардона, швейцарка Марианн Фаттон, а также французский дуэт Эмили Харроп и Тибо Анесельме.