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МОК включил ски-альпинизм в программу Олимпиады-2030

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ ТАСС

Решение было принято на 146-й сессии МОК, которая в эти дни проходит в Лозанне (Швейцария). Ранее данный вид спорта не значился в программе Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.

Отмечается, что на Олимпиаде-2030 в ски-альпинизме планируется разыграть пять комплектов медалей в двух дисциплинах. На Олимпиаде-2026 в Италии, где ски-альпинизм дебютировал как олимпийский вид спорта, было разыграно три комплекта наград.

Ски-альпинизм представляет собой подъем в гору на лыжах с последующим скоростным спуском по горному склону.

Напомним, что единственным российским медалистом на Олимпиаде-2026 стал ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро в спринте. После своего успеха 23-летний уроженец Камчатки заявил, что на следующих Играх ставит перед собой задачу выиграть олимпийское золото.

Первыми олимпийским чемпионами в ски-альпинизме стали испанец Ориоль Кардона, швейцарка Марианн Фаттон, а также французский дуэт Эмили Харроп и Тибо Анесельме.

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