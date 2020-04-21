«Пушистый тренер, он же гантелька». Клишина потренировалась с собакой (видео)

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась видео с домашней тренировкой в своем инстаграме. Заниматься прыгунье в длину помогла ее собака.



«Хорошо, когда есть такой пушистый тренер, он же гантелька», — подписала свой ролик Клишина.