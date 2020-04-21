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19:38 (мск), источник: Sportmail.ru

«Пушистый тренер, он же гантелька». Клишина потренировалась с собакой (видео)

Мимими дня.

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Источник: РИА "Новости"

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась видео с домашней тренировкой в своем инстаграме. Заниматься прыгунье в длину помогла ее собака.

«Хорошо, когда есть такой пушистый тренер, он же гантелька», — подписала свой ролик Клишина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее легкоатлетка посоревновалась с Криштиану Роналду в упражнении на пресс. За 45 секунд она сделала 97 повторений — у португальского футболиста было 142.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

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