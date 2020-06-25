Гимнастка Солдатова показала удивительную растяжку на сап-доске (фото)
Это надо видеть.
Это надо видеть.
Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась красивой фотографией в своем инстаграме. Спортсменка продемонстрировала растяжку на доске для
«Лето. Скорее бы на полную катушку», — подписала картинку Солдатова.
В комментариях пользователи инстаграма восторженно оценили пост гимнастки.
«Только королева может так сделать. Счастливого лета», — написал юзер с ником kingcinnabon.
Солдатова четырежды побеждала на чемпионатах мира по художественной гимнастике и трижды на чемпионатах Европы.
В этом году гимнастка приостановила спортивную карьеру
Илья Андреев