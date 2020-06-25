Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Бернли
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
24.06
Реал
Мальорка
20
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Гимнастка Солдатова показала удивительную растяжку на сап-доске (фото)

Это надо видеть.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась красивой фотографией в своем инстаграме. Спортсменка продемонстрировала растяжку на доске для сап-серфинга.

«Лето. Скорее бы на полную катушку», — подписала картинку Солдатова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях пользователи инстаграма восторженно оценили пост гимнастки.

«Только королева может так сделать. Счастливого лета», — написал юзер с ником kingcinnabon.

Солдатова четырежды побеждала на чемпионатах мира по художественной гимнастике и трижды на чемпионатах Европы.

В этом году гимнастка приостановила спортивную карьеру из-за булимии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

«Реал» обошел «Барселону», у Рамоса три гола в четырех турах
Нурмагомедов возглавил список самых успешных россиян до 40 лет
Семин: Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
В РПЛ сообщили о случаях заражения коронавирусом в «Оренбурге»
Почему Вагнер Лав рискует не заиграть в «Кайрате»
Вратарь-школьник отбил три пенальти и вывел клуб в финал Кубка
Невероятные скидки на самое нужное на Aliexpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь