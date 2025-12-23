Почему сквош называют лучшим спортом для занятых людей

В последние годы сквош уверенно выходит из статуса «спорта для посвященных» и становится частью городской спортивной культуры. Его выбирают за динамику, короткие тренировки и высокий расход энергии — за 40−60 минут тело получает нагрузку, сопоставимую с полноценным интенсивным занятием. В отличие от тенниса или падела, сквош не требует большого корта, сложной логистики и долгой подготовки. Именно поэтому он так органично вписался в ритм больших городов и плотных рабочих графиков.
Как появился сквош
Сквош появился в XIX веке в Англии — и, как это часто бывает, случайно. Ученики одной из лондонских школ заметили, что играть в ракетку с мягким мячом в закрытом помещении гораздо интереснее, чем на открытом корте. Мяч «плющился» о стены, отскакивал непредсказуемо — отсюда и название squash, от английского «squash» — сжиматься.
Со временем игру упорядочили: появились стандарты корта, правила подачи и подсчета очков. Уже в начале XX века сквош вышел за пределы школьных залов и стал популярным в спортивных клубах Великобритании, а затем и по всему миру. Его быстро полюбили именно за компактность и интенсивность — играть можно было в помещении, независимо от погоды и времени года.
К середине XX века сквош стал международным видом спорта с федерациями, турнирами и профессиональными игроками. Но при этом он сохранил свой главный плюс — формат короткой, очень насыщенной игры, которая легко вписывается в городской ритм жизни.
Чем сквош отличается от тенниса и падела
Главное отличие сквоша — закрытый корт и игра со стенами. Мяч можно отбивать не только напрямую сопернику, но и через боковые и заднюю стены, из-за чего розыгрыши получаются резкими и непредсказуемыми. В теннисе и паделе траектории читаются проще, а паузы между ударами длиннее.
По интенсивности сквош гораздо быстрее и насыщеннее. Корт меньше, дистанции короче, времени на реакцию почти нет. Игра редко «стоит»: даже короткий матч требует постоянного движения, ускорений и смены направления, тогда как в паделе больше тактики и ожидания, а в теннисе — длинных розыгрышей с паузами.
Еще одно важное отличие — доступность по времени и логистике. Для сквоша не нужен большой корт и компания из четырех человек: достаточно двух игроков и свободного часа. Именно поэтому его часто выбирают те, кто живет в городе и не готов тратить полдня на дорогу и тренировку.
Какую нагрузку дает сквош
Сквош считается одним из самых энергозатратных видов спорта в зале. За 45−60 минут игры тратится в среднем 600−900 ккал — за счет постоянных ускорений, резких остановок и работы без пауз. Пульс почти все время держится в зоне активного кардио, поэтому тренировка ощущается интенсивной даже у подготовленных людей.
В работу включается почти все тело. Ноги и ягодицы отвечают за выпады, рывки и смену направления, корпус постоянно стабилизирует движения, плечи и руки работают на ударах. Дополнительно развивается координация, реакция и выносливость, потому что мяч отскакивает от стен под разными углами и требует мгновенных решений.
При этом нагрузка легко регулируется. Новички играют в более спокойном темпе, делая паузы между розыгрышами, а опытные игроки увеличивают скорость и длительность матчей. За счет этого сквош подходит и тем, кто давно не занимался спортом, и тем, кто ищет замену интенсивному кардио.
Кто из звезд играет в сквош
Сквош давно перестал быть только клубным спортом — его регулярно выбирают и знаменитости с плотным графиком. Среди поклонников игры есть Хью Джекман, который не раз рассказывал, что ценит сквош за интенсивность и возможность быстро «разгрузить голову» после съемок. Для актеров с длинными рабочими днями это важный фактор.
В сквош также играет Том Круз — для него это способ поддерживать форму и реакцию без монотонных тренировок. Майкл Дуглас и Мишель Пфайфер выбирают игру за сочетание кардио и работы на координацию: сквош дает нагрузку, но не ощущается как классический фитнес.
Еще один известный поклонник — Эдди Мерфи. В интервью он отмечал, что ему нравится соревновательный элемент и динамика: за короткое время можно получить полноценную тренировку и эмоциональную разрядку.
Кому стоит попробовать сквош, с чего начать
Сквош подходит тем, кому хочется интенсивной нагрузки без долгих тренировок. Это удобный вариант для городского ритма, когда есть час времени и желание быстро «разогнать» тело. Особенно комфортно в сквоше чувствуют себя люди, которым скучно в зале и не заходит монотонное кардио.
Перед первой игрой важно понимать базовые правила — их немного, и они легко запоминаются.
Основные правила сквоша:
- Играют два человека на закрытом корте со стенами.
- Задача — отбить мяч так, чтобы он ударился о переднюю стену и соперник не успел его вернуть.
- Мяч может касаться боковых и задней стены — это часть игры.
- После удара мяч может один раз отскочить от пола.
- Если соперник не успел отбить мяч обратно по правилам, розыгрыш заканчивается, и очко получает тот, кто бил последним.
- Матч обычно идет до 11 очков, играют до 2−3 победных геймов.
Для старта достаточно минимального набора: удобная спортивная обувь с хорошим сцеплением, легкая ракетка и мягкий мяч для новичков (он медленнее и проще в контроле). Первые 2−3 занятия лучше провести с тренером — это помогает быстрее освоить технику и избежать перегруза коленей и спины.