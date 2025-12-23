Почему сквош называют лучшим спортом для занятых людей

Со временем игру упорядочили: появились стандарты корта, правила подачи и подсчета очков. Уже в начале XX века сквош вышел за пределы школьных залов и стал популярным в спортивных клубах Великобритании, а затем и по всему миру. Его быстро полюбили именно за компактность и интенсивность — играть можно было в помещении, независимо от погоды и времени года.