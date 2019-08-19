Ефимова снялась в фотосессии в Москве

Российская пловчиха Юлия Ефимова прилетела в Москву. Здесь спортсменка поучаствовала в фотосессии.



«Тут должно было быть много всего написано про мой “отдых” и куда я пропала, но об этом потом. А сейчас просто посмотрите на эту красоту которую в очередной раз Женя Каретина организовала и воплотила», — подписала Ефимова фото в инстаграме.