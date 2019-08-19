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19 августа, источник: Sportmail.ru

Ефимова снялась в фотосессии в Москве

Это красиво.

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Источник: РИА "Новости"

Российская пловчиха Юлия Ефимова прилетела в Москву. Здесь спортсменка поучаствовала в фотосессии.

«Тут должно было быть много всего написано про мой “отдых” и куда я пропала, но об этом потом. А сейчас просто посмотрите на эту красоту которую в очередной раз Женя Каретина организовала и воплотила», — подписала Ефимова фото в инстаграме.

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На ЧМ по водным видам спорта в Южной Корее Ефимова недавно выиграла 6-ю золотую медаль.

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Илья Андреев

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