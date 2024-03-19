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10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские пловцы выступят на международном турнире в Баня-Луке

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что российские пловцы примут участие на турнире в Боснии и Герцеговине.

Источник: Reuters

«Планируется выезд порядка 20 человек на эти соревнования после чемпионата России в конце апреля. Это будет город Баня‑Лука», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Турнир в Боснии и Герцеговине позволит россиянам выполнить олимпийские нормативы. Об участии заявили шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, серебряный призер ЧМ-2021 Евгения Чикунова и другие.

«Федерация нам организовала заграничные соревнования, которые пройдут в Боснии и Герцеговине. Там можно будет выполнить олимпийский норматив. Не факт, что даже если кто-то этот норматив выполнит, то отправится в июле на Олимпиаду в Париж.

Прямо сейчас мне рановато плыть по олимпийским нормативам. Но от лишнего старта, который пройдет в Боснии и Герцеговине, разумеется, я не откажусь. Как раз можно себя попробовать на этих международных соревнованиях. А потом уже летом думать, что и как. Тем более там точно будет уже понятно, ждут ли Россию на Олимпиаде, кого, сколько и как», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

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