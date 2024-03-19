Российские пловцы выступят на международном турнире в Баня-Луке

«Федерация нам организовала заграничные соревнования, которые пройдут в Боснии и Герцеговине. Там можно будет выполнить олимпийский норматив. Не факт, что даже если кто-то этот норматив выполнит, то отправится в июле на Олимпиаду в Париж.



Прямо сейчас мне рановато плыть по олимпийским нормативам. Но от лишнего старта, который пройдет в Боснии и Герцеговине, разумеется, я не откажусь. Как раз можно себя попробовать на этих международных соревнованиях. А потом уже летом думать, что и как. Тем более там точно будет уже понятно, ждут ли Россию на Олимпиаде, кого, сколько и как», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».