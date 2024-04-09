World Aquatics будет бесплатно оформлять нейтральный статус россиянам
Международная федерация плавания (World Aquatics) взяла на себя все расходы по оформлению нейтрального статуса для россиян, сообщает ТАСС.
Международная федерация плавания (World Aquatics) взяла на себя все расходы по оформлению нейтрального статуса для россиян, сообщает ТАСС.
Таким образом Ивану Гиреву, который от него отказался, не нужно возвращать деньги.
«Подать заявку на участие в качестве нейтрального индивидуального спортсмена можно бесплатно», — ответил представитель World Aquatics на вопрос, нес ли какие-либо расходы по оформлению нейтрального статуса Гирев.
Иван Гирев был единственным российским пловцом, кто получил нейтральный статус. Но уже 5 апреля стало известно, что он подал запрос на его отмену.
В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине.
23-летний Гирев на Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в эстафете 4×200 м свободным стилем. Также пловец стал серебряным призером в этой дисциплине на чемпионате мира в 2021 году. Он является двукратным чемпионом Европы 2021 года.
Ранее рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова заявила, что не станет участвовать в Олимпийских играх и не собирается получать нейтральный статус.