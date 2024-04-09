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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

World Aquatics будет бесплатно оформлять нейтральный статус россиянам

Международная федерация плавания (World Aquatics) взяла на себя все расходы по оформлению нейтрального статуса для россиян, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Таким образом Ивану Гиреву, который от него отказался, не нужно возвращать деньги.

«Подать заявку на участие в качестве нейтрального индивидуального спортсмена можно бесплатно», — ответил представитель World Aquatics на вопрос, нес ли какие-либо расходы по оформлению нейтрального статуса Гирев.

Иван Гирев был единственным российским пловцом, кто получил нейтральный статус. Но уже 5 апреля стало известно, что он подал запрос на его отмену.

В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине.

23-летний Гирев на Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в эстафете 4×200 м свободным стилем. Также пловец стал серебряным призером в этой дисциплине на чемпионате мира в 2021 году. Он является двукратным чемпионом Европы 2021 года.

Ранее рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова заявила, что не станет участвовать в Олимпийских играх и не собирается получать нейтральный статус.

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