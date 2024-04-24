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10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

США требуют реформировать WADA после скандала с пловцами из Китая

Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA из‑за ситуации с положительными тестами китайских пловцов и назначить независимого прокурора по этому делу.

Источник: AP 2023

Ранее в газете Тhe New York Times был опубликован материал о том, что в пробах 23 китайских пловцов перед Олимпиадой‑2020 в Токио был обнаружен триметазидин. Именно за это вещество ранее была дисквалифицирована Камила Валиева. В отличие от российской фигуристки, китайские спортсмены избежали наказания. В субботу WADA сообщило, что не наказало пловцов, поскольку не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.

«Учитывая, что мы находимся в ожидании летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, спортсмены и общественность отчаянно нуждаются и заслуживают уверенности в глобальной антидопинговой системе. Первый немедленный шаг к устранению ущерба от этого сокрытия — назначение правительствами независимого прокурора для рассмотрения всех материалов по 23 положительным тестам и обеспечения правосудия по этим делам.

Срок давности по этим делам еще не истек, и возможности для надлежащей правовой процедуры еще существуют. Усилия по достижению правосудия должны быть предприняты до начала Игр в Париже, так как несправедливо, что спортсмены будут соревноваться с теми, чьи тесты оказались положительными и чьи результаты до сих пор держались в секрете.

Мы призываем совет директоров и учредителей WADA провести полный анализ произошедшего, чтобы установить, почему 23 положительных теста были сокрыты, а WADA позволило этому произойти без каких‑либо последствий, вопреки собственным правилам. Все спортсмены, спонсоры и болельщики олимпийского и паралимпийского движения заслуживают настоящего мирового “сторожевого пса”, у которого есть зубы и решимость применять правила единообразно и справедливо.

Призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится», — говорится в заявлении USADA.

На Олимпиаде в Токио Сборная Китая по плаванию, которую в том числе представляли спортсмены с загрязненными допинг-пробами, завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

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