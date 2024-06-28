12:58 (мск), источник: Sportmail.ru

В Китае считают, что USADA подрывает мировой антидопинговый порядок

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) считает, что Антидопинговое агентство США (USADA) пытается подорвать мировой антидопинговый порядок на фоне скандала с китайскими пловцами.

Источник: AP 2023

Ранее в Конгрессе США прошли слушания по антидопинговому делу китайских пловцов. Конгрессмены потребовали от Всемирного антидопингового агентства (WADA) предоставить все документы, касающиеся нарушений. Также глава USADA Трэвис Тайгарт заявил о сокращении финансирования WADA на следующий год со стороны США.

«Последние заявления серьезно подорвали репутацию CHINADA, WADA и глобальной антидопинговой системы. Намерение USADA манипулировать этим делом в политических целях совершенно очевидно, что противоречит принципам честности, правосудия и неподкупности, которые, как утверждается, они отстаивают. USADA стремится подорвать отлаженный мировой антидопинговый порядок, над созданием которого усердно работало антидопинговое сообщество, и встряхнуть или даже подорвать глобальную систему антидопингового управления, которая предназначена для того, чтобы одинаково служить спортсменам во всем мире. Мы решительно отвергаем такой шаг и выступаем против него», — говорится в заявлении CHINADA.

На Олимпиаде в Токио Сборная Китая по плаванию, которую в том числе представляли спортсмены с загрязненными допинг-пробами, завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

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