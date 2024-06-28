В Китае считают, что USADA подрывает мировой антидопинговый порядок

Ранее в Конгрессе США прошли слушания по антидопинговому делу китайских пловцов. Конгрессмены потребовали от Всемирного антидопингового агентства (WADA) предоставить все документы, касающиеся нарушений. Также глава USADA Трэвис Тайгарт заявил о сокращении финансирования WADA на следующий год со стороны США.

«Последние заявления серьезно подорвали репутацию CHINADA, WADA и глобальной антидопинговой системы. Намерение USADA манипулировать этим делом в политических целях совершенно очевидно, что противоречит принципам честности, правосудия и неподкупности, которые, как утверждается, они отстаивают. USADA стремится подорвать отлаженный мировой антидопинговый порядок, над созданием которого усердно работало антидопинговое сообщество, и встряхнуть или даже подорвать глобальную систему антидопингового управления, которая предназначена для того, чтобы одинаково служить спортсменам во всем мире. Мы решительно отвергаем такой шаг и выступаем против него», — говорится в заявлении CHINADA.