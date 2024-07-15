Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады искупаются в Сене
Мэр Парижа Анн Идальго совершит заплыв в Сене в среду, 17 июля. Об этом сообщает RMC Sport.
Мэр Парижа Анн Идальго совершит заплыв в Сене в среду, 17 июля. Об этом сообщает RMC Sport.
Заплыв запланирован на 10 часов утра по местному времени. Вместе с Идальго в Сене искупаются председатель Парижского оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Тони Эстанге и префект региона О-де-Франс Марк Гийом.
В минувшие выходные в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Таким образом она хотела продемонстрировать, что за две недели до старта Олимпиады вода в реке пригодна для купания.
Ранее в Сене также обещали искупаться президент Франции Эмануэль Макрон и глава МОК Томас Бах.
Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.
Сена должна принять церемонию открытия Олимпиады, а также соревнования по триатлону и марафонскому плаванию. Кроме того, во время Паралимпиады на реке планируют провести соревнования по паратриатлону.
Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.э.