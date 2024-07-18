Французский тренер — о качестве воды в Сене: Два прыщика на попе — и все

«Мне смешно, потому что в Рио была та же проблема, в Токио была та же проблема. В Париже то же самое, но они собираются купаться. У них будет два прыщика на попе — и все, и точка, и все будет хорошо. Вообще ничего не будет, это фигня. Не будет никаких проблем в Париже, в любом случае делается все, чтобы все было в порядке», — приводит слова Лукаса RMC Sport.