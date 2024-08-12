Италия обвинила МОК в пренебрежении здоровьем атлетов из-за Сены

«То, что произошло, не должно повториться. Нам нужны четкие и справедливые правила, написанные на научной основе, которые позволят точно контролировать и определять природу спортсменов и уровень тестостерона, чтобы предотвратить ущерб здоровью и безопасности спортсменов-женщин и спортсменов-мужчин, а также гарантировать честную конкуренцию», — заявил Абоди.