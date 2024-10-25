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Пловчиха из США установила мировой рекорд на 100 метров на спине

Двукратная олимпийская чемпионка Реган Смит улучшила достижение австралийки Кейли Маккиоун.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Американская пловчиха Реган Смит обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на короткой воде. Спортсменка выступила на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне и показала результат 54,41 секунды.

Американка улучшила мировой рекорд на 15 сотых секунды. Мировой рекорд на данной дистанции в олимпийском бассейне также принадлежит Реган Смит — 57,13.

На Олимпийских играх в Париже 22-летняя Смит завоевала две золотые медали и три серебряных. Еще три медали — две серебряные и одну бронзовую — Реган завоевала на Олимпиаде в Токио.

Этап Кубка мира на короткой воде в Инчхоне завершится 26 октября.