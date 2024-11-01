Маршан установил мировой рекорд в плавании на 200 м комплексом

31 июля 22-летний француз стал олимпийским чемпионом на дистанциях 200 метров баттерфляем и брассом, в обоих случаях финишировав с олимпийским рекордом. Маршан выиграл оба заплыва с разницей в 110 минут. Леон Маршан стал четвертым пловцом в истории Олимпийских игр, сумевшим выиграть две золотые медали в один соревновательный день на индивидуальных дистанциях. Ранее это удавалось лишь венгру Альфреду Хайошу (1896), австралийцу Фредерику Лейну (1900) и немке Корнелии Эндер (1976). Также на Играх в Париже Маршан победил на обеих дистанциях комплексным плаванием.