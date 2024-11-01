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Маршан установил мировой рекорд в плавании на 200 м комплексом

Четырехкратный олимпийский чемпион из Франции побил рекорд, установленный 12 лет назад.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Леон Маршан установил мировой рекорд в плавании на 200 метров комплексом на короткой воде на этапе Кубка мира в Сингапуре. Спортсмен показал результат 1 минута 48,88 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Райану Лохте (1.49,63), он был установлен в 2012 году. Второе место занял британец Дункан Скотт (1.51,14), третье — итальянец Альберто Разетти (1.52,99).

22 летний Маршан является пятикратным чемпионом мира и четырехкратным олимпийским чемпионом.

31 июля 22-летний француз стал олимпийским чемпионом на дистанциях 200 метров баттерфляем и брассом, в обоих случаях финишировав с олимпийским рекордом. Маршан выиграл оба заплыва с разницей в 110 минут. Леон Маршан стал четвертым пловцом в истории Олимпийских игр, сумевшим выиграть две золотые медали в один соревновательный день на индивидуальных дистанциях. Ранее это удавалось лишь венгру Альфреду Хайошу (1896), австралийцу Фредерику Лейну (1900) и немке Корнелии Эндер (1976). Также на Играх в Париже Маршан победил на обеих дистанциях комплексным плаванием.

Кубок мира по плаванию разделен на три этапа. Первый этап состоялся в китайском Шанхае с 18 по 20 октября, второй этап проходил в Инчхоне с 24 по 26 октября, третий этап проходит в Сингапуре и завершится 2 ноября.