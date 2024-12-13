Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии раскритиковали допуск россиян к ЧМ

«Скандинавская федерация плавания, в которую также входят страны Балтии, направила письмо непосредственно президенту WA, а также членам правления и директору. В письме мы подвергаем критике этот процесс.



Мы хотим, чтобы на письмо отреагировали в организации, прежде чем мы предадим его огласке, но, если вкратце, мы крайне критически относимся к тому, как WA (World Aquatics) решает этот вопрос.



18 ноября были приняты новые правила. Благодаря им допуск может получить большая группа россиян, которые выступают за клубы, поддерживаемые армией и полицией, и могут также рассматриваться как так называемые нейтральные спортсмены», — сказал президент Федерации плавания Норвегии Като Братбакк в эфире телеканала TV2.