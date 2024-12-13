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Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии раскритиковали допуск россиян к ЧМ

Организации подвергли сомнению безопасность мероприятия, в котором участвуют спортсмены из России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Скандинавская федерация плавания, в которую также входят страны Балтии, направила письмо непосредственно президенту WA, а также членам правления и директору. В письме мы подвергаем критике этот процесс.

Мы хотим, чтобы на письмо отреагировали в организации, прежде чем мы предадим его огласке, но, если вкратце, мы крайне критически относимся к тому, как WA (World Aquatics) решает этот вопрос.

18 ноября были приняты новые правила. Благодаря им допуск может получить большая группа россиян, которые выступают за клубы, поддерживаемые армией и полицией, и могут также рассматриваться как так называемые нейтральные спортсмены», — сказал президент Федерации плавания Норвегии Като Братбакк в эфире телеканала TV2.

Напомним, с 10-го по 15 декабря в Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в котором принимают участие 28 российских спортсменов в нейтральном статусе. Ранее Международная федерация плавания также смягчила критерии для отбора российских спортсменов на соревнования.