Россияне заработали $220 тыс. на ЧМ по плаванию на короткой воде

Россияне, выступавшие на турнире как нейтральные спортсмены, заняли второе место в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.
Кирилл Пригода получил за турнир 34 тыс. долларов (3,5 млн рублей), Мирон Лифинцев — 30,5 тыс. долларов (3 млн рублей), а Андрей Минаков и Егор Корнев — по 18 тыс. долларов (1,8 млн рублей).
Больше всех на турнире заработала американка Гретчен Уолш, выигравшая семь золотых медалей и установившая 11 мировых рекордов. 21-летняя пловчиха получила 290 тыс. долларов (30 млн рублей) — это больше, чем любая другая страна, кроме США. Американские пловцы суммарно заработали за турнир 974 тыс. долларов (1 млрд рублей).