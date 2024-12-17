Россияне заработали $220 тыс. на ЧМ по плаванию на короткой воде

Больше всех на турнире заработала американка Гретчен Уолш, выигравшая семь золотых медалей и установившая 11 мировых рекордов. 21-летняя пловчиха получила 290 тыс. долларов (30 млн рублей) — это больше, чем любая другая страна, кроме США. Американские пловцы суммарно заработали за турнир 974 тыс. долларов (1 млрд рублей).

