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World Aquatics утвердила рекорды россиян на ЧМ-2024 по плаванию

Международная федерация водных видов спорта утвердила мировые рекорды российских спортсменов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: David Balogh/Getty Images

Как сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила мировые рекорды российских спортсменов, установленные на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Ратифицированы юношеские рекорды 18-летнего Мирона Лифинцева на дистанциях 50 метров (22,47 секунды) и 100 метров (48,76) на спине, а также мировой рекорд Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева в мужской комбинированной эстафете 4×100 м (3.18,68).

На чемпионате мира в Будапеште россияне завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачете. Первыми стали спортсмены из США (18−13−8), третьими — канадцы (4−5−6).