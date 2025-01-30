World Aquatics утвердила рекорды россиян на ЧМ-2024 по плаванию

Ратифицированы юношеские рекорды 18-летнего Мирона Лифинцева на дистанциях 50 метров (22,47 секунды) и 100 метров (48,76) на спине, а также мировой рекорд Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева в мужской комбинированной эстафете 4×100 м (3.18,68).