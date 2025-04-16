Пловец Климент Колесников получил нейтральный статус

На нынешнем чемпионате России он уже выполнил условия отбора для участия в чемпионате мира‑2025 на дистанции 100 м на спине. Таким образом, Колесников сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Этапы серии «Маре Нострум» пройдут в мае в Монако, Барселоне и Кане‑ан‑Руссийоне.
«Климент планирует выступить на “Маре Нострум” и на чемпионате мира в Сингапуре», — цитирует тренера спортсмена Дмитрия Лазарева «Матч ТВ».
Климент Колесников не получил этот статус к декабрьскому чемпионату мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. 24-летний пловец является серебряным и бронзовым призером Олимпиады в Токио. Россиянину принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. На счету спортсмена также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата мира 2019 года, шесть раз он выигрывал чемпионат Европы.
Также нейтральные статусы получили пловец на открытой воде Руслан Садыков, Сергей Фесиков и Александр Мартынов (оба — как официальные лица).