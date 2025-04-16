Пловец Климент Колесников получил нейтральный статус

Климент Колесников не получил этот статус к декабрьскому чемпионату мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. 24-летний пловец является серебряным и бронзовым призером Олимпиады в Токио. Россиянину принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. На счету спортсмена также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата мира 2019 года, шесть раз он выигрывал чемпионат Европы.