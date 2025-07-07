Чикунова объяснила, почему согласилась на нейтральный статус

«Мы осенью увидели изменения в критериях. Что важно — можно выступать в эстафетах. Видно, что потихоньку критерии меняются для нас в лучшую сторону. Конечно, хотелось бы, чтобы тенденция не прекращалась, чтобы всё так и развивалось дальше, потихоньку снимались запреты. Как видим, это происходит, сняли запрет на общение со СМИ.



Остались правила, которые запрещают говорить на определённые темы, есть регламент, но сам факт того, что мы, как и все остальные спортсмены, можем спокойно общаться с журналистами, уже радует. Это уже большой успех, и такие новости воодушевляют», — сказала Чикунова.