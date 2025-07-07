Чикунова объяснила, почему согласилась на нейтральный статус

В апреле 2024 года Чикунова заявила, что для нее быть нейтральным спортсменом неприемлемо. В итоге 20-летняя пловчиха пропустила Олимпийские игры в Париже. В октябре российским спортсменам начали присваивать нейтральный статус для участия в международных турнирах, и в декабре он был выдан Чикуновой.
«Мы осенью увидели изменения в критериях. Что важно — можно выступать в эстафетах. Видно, что потихоньку критерии меняются для нас в лучшую сторону. Конечно, хотелось бы, чтобы тенденция не прекращалась, чтобы всё так и развивалось дальше, потихоньку снимались запреты. Как видим, это происходит, сняли запрет на общение со СМИ.
Остались правила, которые запрещают говорить на определённые темы, есть регламент, но сам факт того, что мы, как и все остальные спортсмены, можем спокойно общаться с журналистами, уже радует. Это уже большой успех, и такие новости воодушевляют», — сказала Чикунова.
В июле 2024 года Чикунова одержала победу в финале Кубка России на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1 минута 5,26 секунды. Это на 0,02 секунды быстрее, чем результат чемпионки Олимпиады-2024 южноафриканки Татьяны Смит.
В апреле 2023 года Чикунова на чемпионате России в Казани побила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды. Она превзошла результат Смит на 1,40 секунды.
Чикунова выступала на Олимпийских играх в Токио, где заняла четвертое место на дистанциях 100 и 200 метров брассом. На 200-метровке россиянке, которой на тот момент было 16 лет, не хватило до бронзы всего 0,04 секунды.