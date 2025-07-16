Топ-10 лучших масок для подводного плавания в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Выбирая лучшие маски для подводного плавания в 2025 году важно учитывать не только герметичность и обзор, но и материалы, удобство посадки, а также дополнительные функции. В нашем рейтинге собраны модели — от бюджетных до премиальных, которые прошли проверку на удобство, надежность и долговечность, и рекомендованы профессиональными дайверами, специалистами по плаванию и обычными пользователями. В статье вы найдете подробный обзор каждой маски с плюсами и минусами, советы по выбору и сравнение цен.