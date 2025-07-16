Топ-10 лучших масок для подводного плавания в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Выбирая лучшие маски для подводного плавания в 2025 году важно учитывать не только герметичность и обзор, но и материалы, удобство посадки, а также дополнительные функции. В нашем рейтинге собраны модели — от бюджетных до премиальных, которые прошли проверку на удобство, надежность и долговечность, и рекомендованы профессиональными дайверами, специалистами по плаванию и обычными пользователями. В статье вы найдете подробный обзор каждой маски с плюсами и минусами, советы по выбору и сравнение цен.
Рейтинг лучших масок для подводного плавания
Полнота впечатлений подводного плавания во многом зависит от правильно подобранной экипировки, где маска играет ключевую роль. В настоящее время можно найти множество моделей, отличающихся по характеристикам, материалам и уровню комфорта. Мы проанализировали отзывы покупателей и подобрали варианты, которые помогут вам наслаждаться подводными приключениями с максимальным удобством.
1. Cressi Duke
Полнолицевая маска обеспечивает безопасность и комфорт при плавании. Увеличенная на 30% зона обзора устраняет эффект замкнутого пространства, а сухая трубка с дефлектором предотвращает запотевание и обеспечивает свободное дыхание. Бесклапанная конструкция улучшает вентиляцию и быстро отводит воду. Мягкая силиконовая манжета и регулируемые x-cross ремни обеспечивают герметичность и индивидуальную посадку. Прочная поликарбонатная конструкция линзы и оправы сочетает надежность и легкость.
Покупатели отмечают, что в маске удобно плавать, хорошо видно окружающее пространство и можно долго находиться под водой. Если маска плотно прилегает к лицу, то нет никаких подтеканий и запотеваний. А цвет можно выбрать на свой вкус, так как у модели широкая линейка оттенков.
Характеристики
|Страна
|Италия
|Материал
|Силикон, поликарбонат
|Конструкция
|Полнолицевая
|Цена
|От 9490 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мягкий материал
- Хороший обзор
- Много цветов
Минусы:
- Со слов покупателей, цвет в реальности может отличаться
- Иногда может западать клапан
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2. Sargan «Дайва»
Маска представлена в 7 цветах и сделана из гипоаллергенного силикона с зональной толщиной для плотного прилегания. Закаленное стекло линзы обеспечивает широкий угол обзора без необходимости поворачивать голову. Мягкий силикон и удобная форма обеспечивают комфорт. Эластичный ремешок с широкой затылочной частью надежно фиксирует маску, а интуитивная регулировка возможна даже во время использования.
Со слов покупателей, силикон маски очень мягкий и удобный, нигде не давит и хорошо прилегает. Дышать в ней легко, поэтому можно плавать долгое время.
Характеристики
|Страна
|Россия
|Материал
|Силикон, закаленное стекло, пластик
|Конструкция
|Полумаска
|Цена
|От 1726 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошее прилегание
- Регулировка во время использования
- Приятная цена
- Подходит для детей
Минусы:
- Со слов покупателей, их нет
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3. Marlin Visualator
Маска с цельным панорамным закаленным стеклом обеспечивает максимальный обзор по горизонтали и вертикали. Высокоэластичный силиконовый обтюратор и регулируемый ремешок гарантируют герметичное прилегание без протечек. Модель подходит как для сноркелинга, так и для дайвинга с аквалангом на небольших глубинах. В комплекте предусмотрен пластиковый кейс для защиты маски при транспортировке. Доступна версия с просветленным стеклом для улучшенной цветопередачи.
Покупатели отмечают плотное прилегание маски без попадания воды. Им нравится, что конструкция прочная, надежная и долговечная. Кроме того, обзор в ней просто завораживает, особенно с просветленным стеклом.
Характеристики
|Страна
|Испания
|Материал
|Силикон, закаленное стекло
|Конструкция
|Полнолицевая
|Цена
|От 2566 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Панорамное стекло
- Прилегание без протечек
- Есть модели с просветленным стеклом
Минусы:
- Некоторые покупатели говорят о том, что маска слегка давит на переносицу
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4. Joss
В маске использованы ударопрочные стекла, устойчивые к царапинам. Анатомическая форма и силиконовый обтюратор обеспечивают герметичное прилегание без протечек. Мягкие силиконовые элементы и быстрая регулировка ремней создают комфорт при длительном использовании. Модель разработана для ценителей подводных исследований, предлагая максимальный обзор и безопасность.
В отзывах покупатели хвалят удобную посадку маски на голове и хорошие крепления, которые не пропускают воду. А большой обзор является отдельным плюсом.
Характеристики
|Страна
|Китай
|Материал
|Силикон, закаленное стекло
|Конструкция
|Полумаска
|Цена
|От 1299 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Ударопрочное стекло
- Не пропускает воду
- Приятная цена
Минусы:
- По отзывам покупателей, при длительном использовании маска немного запотевает
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5. Tusa Sport UMR-16
Маска представляет собой моностекольную модель с универсальной посадкой, подходящую дайверам любого уровня. Ее обтюратор с закругленными краями обеспечивает плотное прилегание без избыточного давления, минимизируя следы на лице после использования. Объемная форма силиконового уплотнителя гарантирует комфорт и надежную гидроизоляцию без протечек. Низкопрофильная пряжка и бесшумная система регулировки ремня позволяют настроить маску под индивидуальные параметры. Трехмерный ремешок повторяет форму затылка, обеспечивая устойчивую фиксацию и повышенный комфорт при длительном погружении.
Пользователи отмечают, что в маске очень комфортно плавать, она дает широкий обзор и не пропускает воду. Также они пишут о ремешке, который подстраивается под форму головы, что делает использование маски очень удобным. Некоторые покупатели утверждают, что маска идеально подходит под женское лицо.
Характеристики
|Страна
|Тайвань
|Материал
|Силикон, закаленное стекло
|Конструкция
|Полумаска
|Цена
|От 5990 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Моностекольная модель
- Ремешок, который подстраивается под изгибы головы
- Не оставляет следов на лице
Минусы:
- Некоторые пользователи считают, что цена высокая
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6. Marset M-193
Маска выполнена в компактной бескаркасной конструкции с монолинзой, обеспечивающей широкий обзор по вертикали и периферии. Благодаря минимальному подмасочному пространству и матовому силиконовому обтюратору достигается плотное прилегание без дискомфорта. Черный силиконовый ремешок и обтюратор выполнены из мягкого материала, гарантирующего надежную фиксацию во время погружений.
Исходя из отзывов, в маске удобно плавать и рассматривать подводный мир, благодаря хорошему обзору. Она выполнена из мягких материалов, поэтому нигде не трет и не оставляет следов.
Характеристики
|Страна
|Китай
|Материал
|Силикон, закаленное стекло
|Конструкция
|Полумаска
|Цена
|От 4200 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Бескаркасная модель
- Широкий периферический и вертикальный обзор
- Надежная фиксация
Минусы:
- Со слов покупателей, дизайн слишком строгий
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7. Hollis M4
Бескаркасная конструкция с широкой монолинзой из закаленного стекла дает панорамный обзор при компактных размерах. Двойной матовый силиконовый обтюратор и увеличенная носовая часть облегчают выравнивание давления. Фирменная система быстрой регулировки ремня с кнопочными замками подходит под любой размер. При желании, ремешок можно заменить на нейлоновую стропу с неопреновым оголовьем — маска подходит как для дайвинга, так и для сноркелинга.
Пользователи отмечают, что маска хорошо прилегает, мягкий силикон не натирает. Подходит на широкое лицо и не пропускает воду. Кроме того, в комплекте идет удобный кейс, что облегчает транспортировку маски.
Характеристики
|Страна
|Китай
|Материал
|Матовый силикон, закаленное стекло
|Конструкция
|Полумаска
|Цена
|От 5322 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Качественный матовый силикон
- Увеличенная носовая часть
- Подходит для любого вида погружения
Минусы:
- У некоторых пользователей стекло запотевает по краям
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8. Salvas Phoenix Mask
Профессиональная модель для дайвинга и сноркелинга с двумя линзами из закаленного стекла, которые обеспечивают круговой обзор. Поликарбонатная оправа с TPR-покрытием устойчива к деформациям и устраняет блики. Мягкий силиконовый обтюратор с двойным уплотнением гарантирует герметичность и комфорт при длительном использовании. Широкий эластичный ремень позволяет быстро регулировать посадку.
Со слов покупателей, маска качественная, удобная и комфортная. Не запотевает и не пропускает воду. Отлично подходит для погружения на глубину до 3 метров.
Характеристики
|Страна
|Италия
|Материал
|Поликарбонат, силикон, закаленное стекло
|Конструкция
|Полумаска
|Цена
|От 2391 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Круговой обзор
- Обтюратор с двойным уплотнением
- Подходит для дайвинга и сноркелинга
Минусы:
- Со слов покупателей, маска плохо прилегает снизу
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9. Bestway SeaClear Flowtech
Полнолицевая маска с защитой от запотевания обеспечивает комфортное ныряние с обзором 180°. В комплекте две сухие трубки с раздельными каналами вдоха/выдоха и клапаном для отвода воды. УФ-защищенное безопасное стекло и эластичный текстильный ремешок гарантируют надежную посадку. Модель позволяет дышать носом и ртом, но не предназначена для дайвинга. Рекомендована для пользователей от 14 лет. Высококачественный силикон обеспечивает герметичность и возможность выравнивания давления.
В отзывах покупатели отмечают, что маска не пропускает воду и достаточно плотно прилегает к лицу, полностью закрывая его. У нее красивый, необычный дизайн и она подходит для детей.
Характеристики
|Страна
|США, Китай
|Материал
|Пластик, силикон
|Конструкция
|Полнолицевая
|Цена
|От 4001 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Защита от запотевания
- Разборная конструкция
- Красивый дизайн
Минусы:
- Со слов покупателей, трубки могут отпадать, нужно лучше закручивать
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10. Scorpena N
Маска сочетает панорамное моностекло с минимальным подмасочным пространством, обеспечивая максимальный обзор. Близкое расположение стекла к глазам и бескаркасная конструкция уменьшают вес и габариты модели. Мягкий силиконовый обтюратор и микрометрические пряжки с тактильными кнопками позволяют точно регулировать посадку даже в перчатках. Гибкие крепления защищают фурнитуру от повреждений при случайном сдавливании. Есть маски с просветленным стеклом. Модель подходит для сноркелинга, рекреационного дайвинга и тренировок на задержку дыхания благодаря оптимальному балансу обзора и компактности.
Покупателям нравится, что маска мягкая, не давит и не натирает. У нее хороший обзор, что дает возможность разглядеть все вокруг. Несмотря на ее компактность, подходит как детям, так и взрослым.
Характеристики
|Страна
|Россия
|Материал
|Силикон, закаленное стекло
|Конструкция
|Полумаска
|Цена
|От 2100 руб
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Минимальное подмасочное пространство
- Удобное регулирование пряжек кнопками
- Для детей и взрослых
Минусы:
- Исходя из отзывов, стекло может запотевать
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Как выбрать хорошую маску для подводного плавания
Подводная маска — ваш главный инструмент для комфортного и безопасного погружения. Неправильно подобранная модель может испортить впечатление даже от самого живописного рифа: будет протекать, запотевать или давить на лицо. Чтобы избежать этих проблем, важно учитывать несколько ключевых параметров. Разбираемся, на что обратить внимание при выборе идеальной маски для подводного плавания.
1. Герметичность и посадка
Перед покупкой примерьте маску без ремня: приложите к лицу, вдохните носом — она должна плотно прилипнуть и держаться без помощи рук. Убедитесь, что нет зазоров в области переносицы и щек.
Если у вас узкое лицо, ищите специальные модели с уменьшенным расстоянием между глазами. Для обладателей крупных черт лица существуют маски с увеличенной юбкой.
2. Тип стекла и обзор
Панорамные линзы дают широкий угол обзора, а закаленное стекло устойчиво к царапинам и ударам. Толщина последнего в 3—4 мм выдерживает давление до 10—15 метров, тогда как пластиковые аналоги могут деформироваться уже на 5—7 метрах.
Для дайвинга важна минимальная дистанция между глазами и стеклом — это уменьшает искажения. Для погружений в условиях слабой освещенности выбирайте маски с просветляющим покрытием.
3. Материал обтюратора
Мягкий силикон (особенно черный, матовый) лучше прилегает, не вызывает раздражения и меньше запотевает. Толщина уплотнителя должна быть не менее 3—5 мм в зоне контакта с лицом. Двойные обтюраторы с дополнительным внутренним контуром обеспечивают лучшую герметизацию в холодной воде.
Избегайте масок с пластиковыми уплотнителями — они не только давят на кожу, но и быстро теряют эластичность. Проверьте, чтобы у силикона не было резкого химического запаха — это признак низкокачественного материала.
4. Конструкция и удобство
Бескаркасные маски весят на 20—30% меньше классических и занимают меньше места в рюкзаке. Обратите внимание на систему крепления ремешка: лучшие модели используют поворотные пряжки с фиксацией в 4—5 положениях. Ширина ремня должна быть не менее 15—20 мм, поскольку слишком узкие ремешки врезаются в волосы.
Современные маски часто комплектуются быстросъемными застежками, позволяющими заменить ремень без инструментов. Для холодной воды предпочтительнее неопреновые оголовья, они лучше сохраняют тепло. Проверьте, чтобы все металлические элементы были из нержавеющей стали имели антикоррозийное покрытие.
5. Назначение
Выбирайте маску в зависимости от того, каким типом подводного плавания хотите заниматься:
- Для сноркелинга выбирайте модели с сухим клапаном трубки и увеличенным подмасочным объемом — это облегчает дыхание при длительном плавании на поверхности.
- Дайверам нужны маски с минимальным внутренним объемом (150—200 мл), их проще продувать на глубине.
- Фридайверы используют специальные низкопрофильные маски объемом 80—120 мл.
- Подводным охотникам рекомендуются модели с зеркальными или дымчатыми стеклами, маскирующими движение глаз.
- Для фото- и видеосъемки существуют маски с креплениями для камер и дополнительными боковыми окнами.
Комментарий тренера школы плавания
О масках для подводного плавания мы поговорили с Вероникой Матюшиной — призером и победителем Всероссийских соревнований по плаванию, сертифицированным тренером школы плавания «SwimRocket» с 5-летним опытом.
«В подводном плавании маска или очки являются одним из необходимых элементов снаряжения. Многие задаются вопросами: “В чем разница между множеством вариантов и почему они так важны?”.
Во-первых, это обеспечение видимости. Маска или очки создают воздушную прослойку перед глазами, позволяя видеть под водой четче. Без маски зрение в воде становится размытым и затрудняет наблюдение за окружающей средой.
Во-вторых, маска предотвращает попадание воды в глаза, что делает погружение более комфортным. Это особенно важно для фридайверов, которые проводят длительное время под водой. При погружении глубже 3—5 метров давление воды увеличивается. Маска помогает сбалансировать его на глазах, так как мы можем добавить нужное количество воздуха в нее, предотвращая неприятные ощущения и возможные травмы.
Четкая видимость и комфорт позволяют фридайверам сосредоточиться на дыхании и технике плавания, что очень важно для успешного погружения.
Все маски для подводного плавания делятся на два типа:
Стандартные. Подходят для дайвинга, снорклинга, фридайвинга на небольшие глубины.
Для фридайвинга и подводной охоты, с небольшим подмасочным пространством.
Важно учитывать различные виды масок, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время погружения и, исходя из этого, выбрать подходящий вариант в зависимости от ваших потребностей. Если вы новичок и не планируете нырять на глубину, выбирайте первый тип — для дайвинга и снорклинга.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут с выбором:
Лучше выбирать маску с линзами из закаленного стекла. Это безопасно, линза не поцарапается от песка и не будет искажать так, как это делает пластик.
Конструкция должна быть монолитной, то есть линза впаяна сразу в силикон, без дополнительных деталей. Так надежнее, маска меньше весит и более компактная.
Если у вас длинные волосы, лучше докупить чехол на оголовник из неопрена, так ремешок не будет выдирать волосы.
В завершении, напомню, что перед покупкой маску необходимо плотно приложить к лицу ремешком вниз, носом вдохнуть так, чтобы в маске образовался вакуум. Постоять в ней, почувствовать не давит ли на переносицу или нос, не впивается ли она в подглазную часть, оценить обзор.
Ну и, наконец, просто понять, нравитесь ли вы себе в маске в отражении в зеркале. Вы же потом захотите сделать фото под водой в ней".
Обзор лучших масок для подводного плавания
Завершая нашу статью о лучших подводных масках, хотим напомнить обо всех участниках нашего рейтинга.
|Cressi Duke
|Полнолицевая, мягкий силикон, широкий обзор, много цветов
|Sargan «Дайва»
|Гипоаллергенный силикон, комфортное подмасочное пространство, для детей, семь цветов
|Marlin Visualator
|Прочная конструкция, цельное стекло, плотное прилегание
|Joss
|Ударопрочное стекло, анатомическая форма, хороший обзор
|Tusa Sport UMR-16
|Моностекло, регулируемый ремешок, плотное прилегание без протечек
|Marset M-193
|Надежная фиксация, периферический обзор, качественные материалы
|Hollis M4
|Качественный бренд, бескаркасная модель, матовый силикон
|Salvas Phoenix Mask
|Профессиональная модель, круговой обзор, герметичность
|Bestway SeaClear Flowtech
|Обзор 180°, защита от запотевания, две трубки, много цветов
|Scorpena N
|Компактная, регулировка ремешков кнопками, просветленное стекло
Вопросы и ответы
Маски для подводного плавания — это не просто аксессуар, а ключевой элемент экипировки, от которого зависит комфорт и безопасность погружения. Современные модели решают целый спектр задач: от защиты глаз до улучшения обзора под водой.
Бывают ли маски для подводного плавания с диоптриями?
Для людей с нарушениями зрения есть специальные маски с диоптриями. Они стали настоящим спасением для любителей погружения в воду, позволяя четко видеть подводный мир без неудобных контактных линз. Современный рынок предлагает три основных варианта: готовые маски с фиксированными диоптриями (от −1,5 до −8,0) от ведущих брендов вроде Cressi и Tusa, модели со сменными линзами для разной коррекции каждого глаза, а также универсальные корректирующие вставки для существующих масок — популярное решение среди профессионалов.
Первые погружения могут потребовать кратковременной адаптации из-за особенностей преломления света, но этот дискомфорт быстро проходит. Главное — подобрать маску с точным соответствием диоптрий вашим очкам и проверить герметичность конструкции.
Автор: Алена Исмагулова