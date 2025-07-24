Пловцы сборной США отравились на сборе в Таиланде перед ЧМ

По данным источника, американские пловцы должны были отправиться в Сингапур на чемпионат мира по водным видам спорта 22 июля. Отмечается что, у тех атлетов, которые смогли вылететь на соревнования, начали появляться симптомы отравления уже по прибытии на турнир.
Оставшимся на Пхукете пловцам запрещено заказывать еду из буфета и есть местные овощи, они отправятся в Сингапур в ближайшие дни. Такие же симптомы испытывают и члены сборной Великобритании, которые базируются в том же отеле.
Соревнования по плаванию начнутся 27 июля. На данный момент в рамках чемпионата мира по водным видам спорта разыграны 18 комплектов медалей. Спортсменам из США пока не удалось завоевать медали.
На предыдущем чемпионате мира в Дохе пловцы из США завоевали больше всех медалей — 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых.