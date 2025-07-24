Пловцы сборной США отравились на сборе в Таиланде перед ЧМ

По данным источника, американские пловцы должны были отправиться в Сингапур на чемпионат мира по водным видам спорта 22 июля. Отмечается что, у тех атлетов, которые смогли вылететь на соревнования, начали появляться симптомы отравления уже по прибытии на турнир.