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Пловцы сборной США отравились на сборе в Таиланде перед ЧМ

Как сообщает SwimSwam, часть сборной США по плаванию задержалась на тренировочном сборе в Пхукете из-за пищевого отравления.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, американские пловцы должны были отправиться в Сингапур на чемпионат мира по водным видам спорта 22 июля. Отмечается что, у тех атлетов, которые смогли вылететь на соревнования, начали появляться симптомы отравления уже по прибытии на турнир.

Оставшимся на Пхукете пловцам запрещено заказывать еду из буфета и есть местные овощи, они отправятся в Сингапур в ближайшие дни. Такие же симптомы испытывают и члены сборной Великобритании, которые базируются в том же отеле.

Соревнования по плаванию начнутся 27 июля. На данный момент в рамках чемпионата мира по водным видам спорта разыграны 18 комплектов медалей. Спортсменам из США пока не удалось завоевать медали.

На предыдущем чемпионате мира в Дохе пловцы из США завоевали больше всех медалей — 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых.