Чикунова в борьбе за золото на ЧМ-2025, матч Андрея Рублева в Торонто: что посмотреть сегодня

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Российские атлеты продолжают борьбу
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1 августа медальная копилка России может пополниться. В финалах за награды будут бороться Евгения Чикунова на дистанции 200 метров брассом. Ей предстоит встретиться с одной из сильных соперниц — Кейт Дуглас из США. На той же дистанции среди мужчин в финале поплывет Кирилл Пригода и Александр Жигалов. На дистанции 100 метров кролем фаворит финала Дарья Клепикова.
В плавании также пройдут полуфинальные заплывы, в которых примут участие Егор Корнев, Климент Колесников и Андрей Минаков.
Напомним, что сейчас Россия на 5-й строчке в медальном зачете — четыре золота, пять серебряных медалей и три бронзовых.
WTA-1000 в Торонто. Матч Андрея Рублева
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Сегодня в Монреале не выступят российские теннисистки. Лишь ночью на 2 августа Анна Калинская в третьем круге встретится с украинкой Элиной Свитолиной в 02:30 мск
В Торонто российский зритель может поддержать Андрея Рублева в 3-м круге тысячника в 19:30 мск. Он выйдет на корт против итальянца Лоренцо Сонего. В личных встречах у игроков паритет — 2:2. Несмотря на то, что Рублев считается фаворитом этой встречи, Сонего — сильный соперник.