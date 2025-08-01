Чикунова в борьбе за золото на ЧМ-2025, матч Андрея Рублева в Торонто: что посмотреть сегодня

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1 августа медальная копилка России может пополниться. В финалах за награды будут бороться Евгения Чикунова на дистанции 200 метров брассом. Ей предстоит встретиться с одной из сильных соперниц — Кейт Дуглас из США. На той же дистанции среди мужчин в финале поплывет Кирилл Пригода и Александр Жигалов. На дистанции 100 метров кролем фаворит финала Дарья Клепикова.