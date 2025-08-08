Эти спортсмены признались в депрессии — и стали сильнее: 3 вдохновляющие истории

Кажется, что спортсмены — супергерои, которые не знают усталости и болезней. Но за блеском побед стоит истощающий труд и постоянное давление общества. Эти чемпионы не побоялись открыто рассказать о депрессии, выгорании, ментальных проблемах и работе с психологами. Их истории вдохновляют и показывают, что сила не только в рекордах, но и в честности.
Майкл Фелпс — «Я задумывался, хочу ли жить дальше»
Майкл — легендарный пловец, который стал иконой Олимпийских игр: он завоевал 28 медалей. Но его история вдохновляет не только рекордами в спорте, ведь Фелпс основал фонд поддержки психического здоровья. Как оказалось, после ярких побед мужчина переживал тяжелые периоды депрессии и просто не понимал, как жить дальше — ведь все, о чем он мечтал, сбылось. Пловец не только нашел в себе силы, чтобы обратиться за помощью, но и открыто рассказал о своих сложностях:
«Я страдал от тревожности и депрессии и даже задумывался о том, хочу ли жить дальше. И вот когда я дошел до этого, я решил попросить помощи у лицензированного специалиста. Это решение спасло мою жизнь. Нельзя ждать, когда до такого дойдет», — рассказывал он.
Симона Байлз — отказ от Олимпиады ради психики
Олимпийская чемпионка шокировала мир, отказавшись от участия в Играх в Токио-2020. СМИ сообщили, что такое решение американка приняла из-за проблем с психическим здоровьем. Незадолго до этого Симона писала в своих соцсетях: «Иногда мне действительно кажется, что на моих плечах лежит весь мир». На девушку были возложены большие надежды, что она вновь станет главной звездой соревнований.
Ее решение потрясло всех, но спортсменка нашла поддержку в лице коллег и звезд шоу-бизнеса. Позже Байлз призналась, что стала одной из жертв сексуального насилия со стороны врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. Ей было невыносимо тяжело тренироваться в зале, с которым связаны тяжелые воспоминания. После Токио Симона взяла двухлетнюю паузу, после которой ей удалось триумфально вернуться в мир гимнастики. В 2024 году в Париже она вновь смогла завоевать «золото».
Даниил Медведев — «У меня что-то вроде биполярного расстройства»
Российские спортсмены тоже не раз признавалась в ментальных проблемах. Так, теннисист Даниил Медведев известен горячим темпераментом, который часто приводит к конфликтам с тренером, судьями и соперникам на корте. Свою эмоциональность Медведев объясняет тем, что на корте его адреналин зашкаливает, при этом в жизни мужчина остается более спокойным. В одном из интервью он называл это чем-то вроде биполярного расстройства. Теннисист честно признается, что работает с психологом уже несколько лет:
«То, над чем я стараюсь долгое время работать, чтобы оставалась частичка темперамента, которая дает волю к победе и мотивацию, но при этом, чтобы она не загубила тебя в какой-то момент матча», — цитирует Даниила агентство ТАСС.
Жизнь спортсменов совсем не похожа на жизнь обычных людей: но их открытость вдохновляет. Они говорят поклонникам — не стыдно показаться слабым, главное — не оставаться со своей проблемой один на один.