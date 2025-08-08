Эти спортсмены признались в депрессии — и стали сильнее: 3 вдохновляющие истории

Майкл — легендарный пловец, который стал иконой Олимпийских игр: он завоевал 28 медалей. Но его история вдохновляет не только рекордами в спорте, ведь Фелпс основал фонд поддержки психического здоровья. Как оказалось, после ярких побед мужчина переживал тяжелые периоды депрессии и просто не понимал, как жить дальше — ведь все, о чем он мечтал, сбылось. Пловец не только нашел в себе силы, чтобы обратиться за помощью, но и открыто рассказал о своих сложностях: