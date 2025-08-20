Мировой рекордсмен раскрыл зарплаты пловцов в сборной России

«Сборники получают больше 100 тыс. рублей в месяц. Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата. Все упирается в то, насколько ты хорош. Если ты плаваешь в топ-3 страны, то ты можешь заработать. На зарплате много кто стоит, условно вся сборная России. Плюс есть сборные отдельных городов — Москвы, Санкт-Петербурга.



Тут вопрос: что иметь в виду под словом “заработать”. Чтобы накопить на квартиру, на машину? Это тяжело. Если ты плывешь круто на международных стартах, тогда да. Ты получаешь бонусы, получаешь “бумажки”, чтобы накопить на квартиру и на машину. Но зачастую плавание не приносит денег», — рассказал Колесников.