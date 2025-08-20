Мировой рекордсмен раскрыл зарплаты пловцов в сборной России

«Сборники получают больше 100 тыс. рублей в месяц. Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата. Все упирается в то, насколько ты хорош. Если ты плаваешь в топ-3 страны, то ты можешь заработать. На зарплате много кто стоит, условно вся сборная России. Плюс есть сборные отдельных городов — Москвы, Санкт-Петербурга.
Тут вопрос: что иметь в виду под словом “заработать”. Чтобы накопить на квартиру, на машину? Это тяжело. Если ты плывешь круто на международных стартах, тогда да. Ты получаешь бонусы, получаешь “бумажки”, чтобы накопить на квартиру и на машину. Но зачастую плавание не приносит денег», — рассказал Колесников.
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа, Колесников выиграл две золотые медали — на дистанции 50 метров на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. На первой дистанции он показал результат 23,68 секунды и установил рекорд чемпионатов мира. Также Колесников является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в Токио.