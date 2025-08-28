В них не верил никто: 4 спортсмена, которые добились успеха вопреки всему

После Олимпиады в Лондоне в 2012 году у него начались серьезные личные трудности. Он страдал от депрессии, боролся с зависимостями. В 2014 году его даже арестовали за вождение в нетрезвом виде. Этот инцидент стал переломным моментом, Фелпс ушел из спорта, чтобы пройти курс реабилитации и восстановить здоровье. Но официально он не ушел из спорта и не завершил карьеру. В 2016 году он вернулся на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Там он выиграл сразу пять золотых и одну серебряную медаль. Это был не просто успех — это был символ возвращения, стойкости, способности подняться после падения.