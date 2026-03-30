Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории спорта: 30 марта 2001 года Майкл Фелпс стал самым молодым в истории плавания рекордсменом мира

30 марта 2001 года 15‑летний американец Майкл Фелпс впервые громко заявил о себе на весь мир, побив мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В возрасте всего 15 лет и 9 месяцев он стал самым молодым пловцом в истории, которому удалось установить мировой рекорд, сместив с этой позиции австралийца Иана Торпа. Для подростка, недавно дебютировавшего на Олимпиаде в Сиднее‑2000, это был скачок из разряда перспективных юниоров в категорию будущих легенд.

Свой первый мировой рекорд Фелпс установил на крупных национальных стартах — чемпионате США, где показал 1.54,92 на 200 м баттерфляем. Уже тогда специалисты отмечали его уникальное сочетание длины и частоты гребка, мощной работы ног и феноменальной выносливости, что делало Майкла особенно опасным именно на средних и длинных дистанциях баттерфляем. Этот успех стал началом его рекордной серии: позже он еще несколько раз улучшал собственное достижение на этой дистанции, доведя планку до 1.51,51 в 2009 году.

Рекорд 30 марта 2001‑го стал важной вехой не только для самого Фелпса, но и для всего плавания. Спустя два года, на чемпионате мира‑2003 в Барселоне, он уже доминировал сразу на нескольких дистанциях и превратился в главную звезду сборной США. В дальнейшем американец собрал 23 золотые олимпийские медали и десятки титулов чемпиона мира, но отправной точкой этого пути эксперты справедливо называют именно тот весенний день, когда 15‑летний школьник переписал мировую таблицу рекордов на 200‑метровке баттерфляем.

Биография Майкла Фелпса: карьера и личная жизнь пловца
В каждом виде спорта есть свои кумиры и идолы, на которых равняются будущие поколения. Это те спортсмены, имена которых известны практически всем. Вы можете ни разу не попасть в баскетбольное кольцо, но скажете, кто такой Майкл Джордан, или не уметь кататься на коньках, но слышать об Александре Овечкине. В плавании величиной мирового масштаба был и остается Майкл Фелпс. Его биография — это история коллекционирования золотых медалей на протяжении долгих лет.
Читать дальше