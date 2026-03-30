День в истории спорта: 30 марта 2001 года Майкл Фелпс стал самым молодым в истории плавания рекордсменом мира

В возрасте всего 15 лет и 9 месяцев он стал самым молодым пловцом в истории, которому удалось установить мировой рекорд, сместив с этой позиции австралийца Иана Торпа. Для подростка, недавно дебютировавшего на Олимпиаде в Сиднее‑2000, это был скачок из разряда перспективных юниоров в категорию будущих легенд.
Свой первый мировой рекорд Фелпс установил на крупных национальных стартах — чемпионате США, где показал 1.54,92 на 200 м баттерфляем. Уже тогда специалисты отмечали его уникальное сочетание длины и частоты гребка, мощной работы ног и феноменальной выносливости, что делало Майкла особенно опасным именно на средних и длинных дистанциях баттерфляем. Этот успех стал началом его рекордной серии: позже он еще несколько раз улучшал собственное достижение на этой дистанции, доведя планку до 1.51,51 в 2009 году.
Рекорд 30 марта 2001‑го стал важной вехой не только для самого Фелпса, но и для всего плавания. Спустя два года, на чемпионате мира‑2003 в Барселоне, он уже доминировал сразу на нескольких дистанциях и превратился в главную звезду сборной США. В дальнейшем американец собрал 23 золотые олимпийские медали и десятки титулов чемпиона мира, но отправной точкой этого пути эксперты справедливо называют именно тот весенний день, когда 15‑летний школьник переписал мировую таблицу рекордов на 200‑метровке баттерфляем.