Ефимова рассказала о встрече с Овечкиным на Кубке России

Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова впервые встретилась с Александром Овечкиным на суперфинале Кубка России.

Источник: Спорт-Экспресс

Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала о встрече с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Спортсмены увиделись на суперфинале FONBET Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром», сообщает «Матч ТВ».

«Очень рада, что впервые в жизни встретилась с Овечкиным, которого очень уважаю как великого спортсмена. Обрадовалась, что Александр меня тоже знает. Он сказал, что я — молодец. И спросил, плаваю ли я еще. Я ответила, что да. И беру пример с него в плане долгожительства в спорте. Овечкин в шутку ответил, что он — плохой пример», — сказала Ефимова.

Источник: Соцсети

Суперфинал Кубка России прошел в воскресенье. «Спартак» победил «Краснодар» по пенальти после ничьей в основное время и стал обладателем трофея.

Ефимова призналась, что болеет за «Спартак» и еще до матча была уверена в победе красно-белых. По словам пловчихи, после игры ее провели на поле.

«Прекрасно, ведь я болею за эту команду. Очень классный вайб, почти 73 тысячи зрителей. И меня потом провели на поле после матча. Масштаб грандиозный! И я почему-то до матча была уверена, что победит “Спартак” — так и получилось», — добавила спортсменка.

Ефимова является шестикратной чемпионкой мира и трехкратным призером Олимпийских игр. Овечкин в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

