Лифинцев выиграл золото на турнире «Маре Нострум»

Российский пловец Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 метров на спине на третьем этапе международного турнира «Маре Нострум» в Барселоне.
Лифинцев преодолел дистанцию за 53,72 секунды. Второе место занял чех Мирослав Кнедла с результатом 54,02 секунды, третьим стал аргентинец Улисес Саравия — 54,60.
Еще одну медаль для российских спортсменов завоевал Иван Кожакин. Он стал вторым на дистанции 50 метров брассом, показав результат 26,88 секунды. Победу одержал представитель ЮАР Майкл Хули — 26,77, третье место занял белорус Илья Шиманович — 27,06.
Серебряным призером также стал Кирилл Пригода на дистанции 200 метров брассом. Россиянин финишировал с результатом 2 минуты 9,56 секунды.
Первое место в этом заплыве занял нидерландец Каспар Корбо — 2.08,50. Третьим стал француз Марк-Антуан Оливье — 2.11,77.
13 апреля World Aquatics объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с национальным флагом и гимном.