Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лифинцев выиграл золото на турнире «Маре Нострум»

Российский пловец Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 метров на спине на этапе турнира в Барселоне.

Источник: Zuma\TASS

Российский пловец Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 метров на спине на третьем этапе международного турнира «Маре Нострум» в Барселоне.

Лифинцев преодолел дистанцию за 53,72 секунды. Второе место занял чех Мирослав Кнедла с результатом 54,02 секунды, третьим стал аргентинец Улисес Саравия — 54,60.

Еще одну медаль для российских спортсменов завоевал Иван Кожакин. Он стал вторым на дистанции 50 метров брассом, показав результат 26,88 секунды. Победу одержал представитель ЮАР Майкл Хули — 26,77, третье место занял белорус Илья Шиманович — 27,06.

Серебряным призером также стал Кирилл Пригода на дистанции 200 метров брассом. Россиянин финишировал с результатом 2 минуты 9,56 секунды.

Первое место в этом заплыве занял нидерландец Каспар Корбо — 2.08,50. Третьим стал француз Марк-Антуан Оливье — 2.11,77.

13 апреля World Aquatics объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с национальным флагом и гимном.