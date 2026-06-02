Двукратный чемпион ОИ-2020 Рылов объявил о завершении карьеры

Российский пловец Евгений Рылов принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает телеграм-канал Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

29-летний спортсмен проведет прощальный заплыв после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию, который стартует в Казани в субботу, 6 июня.

«Ждем всех, чтобы вместе проводить Евгения и поблагодарить его за победы и эмоции, которые он дарил нам на протяжении всей своей карьеры», — сказано в заявлении ФВВСР.

Евгений Рылов — двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Он стал первым российским пловцом, выигравшим олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке.

Также Рылов является двукратным олимпийским призером, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом мира на короткой воде, четырехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом юношеских Олимпийских игр 2014 года.

В апреле 2025 года Рылов не смог отобраться на чемпионат мира в Сингапуре на своей коронной дистанции — 100 метров на спине.