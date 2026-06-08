Губерниев — о Ефимовой: Здорово, что икона стиля еще плавает

— Юлия Ефимова — одна из ведущих пловчих если не мира, то России точно. И очень здорово, что икона стиля продолжает плавать, показывая своим примером образец профессионализма, красоты, спортивного долголетия. Так что будем за нее болеть. Ей, конечно, придется сложно, но она молодец, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».