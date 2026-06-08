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Губерниев — о Ефимовой: Здорово, что икона стиля еще плавает

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев о высказался о выступлении титулованной пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Ефимова заняла второе место в заплыве на дистанции 50 м брассом на чемпионате России, который проходит в Казани. 34-летняя спортсменка показала результат 30,55 секунды. Это время позволило ей отобраться на чемпионат Европы.

— Юлия Ефимова — одна из ведущих пловчих если не мира, то России точно. И очень здорово, что икона стиля продолжает плавать, показывая своим примером образец профессионализма, красоты, спортивного долголетия. Так что будем за нее болеть. Ей, конечно, придется сложно, но она молодец, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.

Юлия Ефимова является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и двукратным серебряным призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. В ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь — европейских первенств. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех российских пловцов.