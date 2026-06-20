Американка Дугласс побила мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем

Дугласс 24 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Париже, а также завоевала два серебра и бронзу на той Олимпиаде. В активе американки семь золотых медалей чемпионата мира. Кроме того, спортсменка 11 раз становилась победительницей мировых первенств на короткой воде.