Американка Дугласс побила мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем

Двукратная олимпийская чемпионка из США Кейт Дугласс установила новое мировое достижение на дистанции 50 метров вольным стилем.
На соревнованиях в Индианаполисе спортсменка показала результат 23,59 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал шведке Саре Шестрем (23,61), который она установила в июле 2023 года на чемпионате мира.
Дугласс 24 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Париже, а также завоевала два серебра и бронзу на той Олимпиаде. В активе американки семь золотых медалей чемпионата мира. Кроме того, спортсменка 11 раз становилась победительницей мировых первенств на короткой воде.