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Американка Дугласс побила мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем

На соревнованиях в Индианаполисе 24-летняя Кейт Дугласс побила мировой рекорд на 50 метрах вольным стилем, финишировав за 23,59 секунды.

Двукратная олимпийская чемпионка из США Кейт Дугласс установила новое мировое достижение на дистанции 50 метров вольным стилем.

На соревнованиях в Индианаполисе спортсменка показала результат 23,59 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал шведке Саре Шестрем (23,61), который она установила в июле 2023 года на чемпионате мира.

Дугласс 24 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Париже, а также завоевала два серебра и бронзу на той Олимпиаде. В активе американки семь золотых медалей чемпионата мира. Кроме того, спортсменка 11 раз становилась победительницей мировых первенств на короткой воде.