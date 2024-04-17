Спортсменка апреля: Варвара Субботина (фото)

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Варвара Субботина родилась 21 марта 2001 года в Москве. Начала заниматься синхронным плаванием под руководством пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой, а затем в возрасте 13 лет перешла к Татьяне Данченко.

В 2017 году она дебютировала в сборной России на чемпионате мира и выиграла две золотые медали, что принесло ей звание «Заслуженный мастер спорта России».

В 2018 году на чемпионате Европы она стала двукратной чемпионкой в дуэте вместе со Светланой Колесниченко. Через год на мировом первенстве Субботина выиграла еще два золота, а в 2021 году завоевала золотую медаль в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы.