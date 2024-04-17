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17:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортсменка апреля: Варвара Субботина (фото)

В апреле 2024 года российская синхронистка Варвара Субботина объявила о завершении карьеры.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Варвара Субботина родилась 21 марта 2001 года в Москве. Начала заниматься синхронным плаванием под руководством пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой, а затем в возрасте 13 лет перешла к Татьяне Данченко.

В 2017 году она дебютировала в сборной России на чемпионате мира и выиграла две золотые медали, что принесло ей звание «Заслуженный мастер спорта России».

В 2018 году на чемпионате Европы она стала двукратной чемпионкой в дуэте вместе со Светланой Колесниченко. Через год на мировом первенстве Субботина выиграла еще два золота, а в 2021 году завоевала золотую медаль в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы.

Сезон-2023 четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы пропустила из-за операции, а в апреле 2024 стало известно, что Варвара Субботина завершила карьеру в возрасте 23 лет.

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