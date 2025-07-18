Тренер испанских синхронисток: Мы съедим русских с картошкой и соусом

Андреа Фуэнтес отметила, что их цель — превзойти россиянок на Олимпиаде-2028, но в случае ошибок соперниц они готовы праздновать успех и на ЧМ-2025 в Сингапуре.
«Мы съедим русских с картошкой и соусом. Они были чемпионками мира с 1998 года, и никто никогда их не побеждал. Они видели нас в соревнованиях в этом году и спрятались. Пусть копируют что хотят, а мы будем идти на шаг впереди. Когда-нибудь мы их обгоним. Если мы их победим сейчас, прыгну с парашютом с Марса», — приводит слова Фуэнтес AS.
«Я хочу, чтобы команда смотрела на Россию не так, как это делают фанаты, а как на соперников, которых мы собираемся обыграть. Мы будем наблюдать, учиться и охотиться за ними. Возможно, сейчас победим, если они ошибутся. Но настоящая цель — Игры», — добавила испанка.
18 июля российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла седьмое место в предварительных соревнованиях технической программы на чемпионате мира. Россиянка получила от судей 246,0517 балла. Первое место заняла китаянка Сю Хуэйянь — 265,8984 балла. Второе место досталось представительнице Беларуси Василине Хондошко (254,8200), тройку сильнейших замкнула испанка Ирис Тио Касас (253,7691).
Финал в этой дисциплине состоится завтра, 19 июля, начало в 13:30 по московскому времени.