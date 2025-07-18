Тренер испанских синхронисток: Мы съедим русских с картошкой и соусом

«Мы съедим русских с картошкой и соусом. Они были чемпионками мира с 1998 года, и никто никогда их не побеждал. Они видели нас в соревнованиях в этом году и спрятались. Пусть копируют что хотят, а мы будем идти на шаг впереди. Когда-нибудь мы их обгоним. Если мы их победим сейчас, прыгну с парашютом с Марса», — приводит слова Фуэнтес AS.