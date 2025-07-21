Российские синхронистки стали вторыми в квалификации на ЧМ-2025

Чемпионат мира в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Накануне были соревнования групп в произвольной программе. Сборная Китая победила с результатом 348,4779 балла. Второй стала сборная Японии (334,7232), тройку лучших замкнула команда Испании (321,1328). Российские спортсменки не принимали участие в данном виде программы.