Синхронист Мальцев стал шестикратным чемпионом мира

Мальцев выиграл второе золото на текущем чемпионате мира, ранее он стал лучшим в технической программе. Позднее 30‑летний спортсмен примет участие в соревнованиях смешанных дуэтов с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой. Мальцев стал шестикратным чемпионом мира, ранее он выигрывал золотые награды в Казани, Будапеште и Кванджу. Также синхронист является шестикратным чемпионом Европы.