Синхронист Мальцев стал шестикратным чемпионом мира

Российиский синхронист получил за выступление 229,5613 балла. Серебряную награду завоевал китаец Го Муе (220,1926), замкнул тройку призеров итальянец Филиппо Пелати (213,9850).
Мальцев выиграл второе золото на текущем чемпионате мира, ранее он стал лучшим в технической программе. Позднее 30‑летний спортсмен примет участие в соревнованиях смешанных дуэтов с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой. Мальцев стал шестикратным чемпионом мира, ранее он выигрывал золотые награды в Казани, Будапеште и Кванджу. Также синхронист является шестикратным чемпионом Европы.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.