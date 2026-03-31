Ромашина оценила выступление российских синхронистов в Париже

Российские синхронисты, выступавшие на этапе Кубка мира в нейтральном статусе, завоевали в столице Франции пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Россияне выиграли общий зачет этапа турнира.
— Было волнительно. Обычно говорится, что первый блин комом, но в этот раз было не так. Сделали все, что было в наших силах. Готовили новые программы, вывезли наших юниоров, которые теперь выступают за национальную команду. Будем продолжать это делать. Нам хочется показывать еще больше молодежи, взращивать их, чтобы они зарабатывали себе имя на мировой арене. Будем стараться это делать, — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».
Следующий этап Кубка мира пройдет с 1 по 3 мая в Китае.
Напомним, Светлана Ромашина возглавила сборную России по синхронному плаванию в ноябре прошлого года после ухода с поста Татьяны Покровской, которая руководила национальной командой с 1998 года.
В прошлом году Сборная России по синхронному плаванию на чемпионате мира в Сингапуре впервые с 1994 года заняла второе место в медальном зачете. Россияне завоевали на турнире три золота, три серебра и две бронзы, уступив сборной Китая.