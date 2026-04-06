Даже близкие не знали: 3 чемпионки, которые скрывали беременность

В мире, где беременность знаменитости давно превратилась в публичное шоу с еженедельными отчетами, эти спортсменки продолжали тренироваться и жить обычной жизнью, пока окружающие даже не догадывались, что совсем скоро они станут мамами.
Алла Шишкина: скрывала беременность до самых родов
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в 2025 году стала мамой во второй раз. Но о том, что она ждет ребенка, общественность узнала только после родов. Спортсменка опубликовала фото с округлившимся животом уже после того, как малыш появился на свет. «Человек родился! Больше нет смысла скрывать беременность», — написала она в соцсетях.
Долгие месяцы Шишкиной удавалось держать все в тайне: никаких фото с животом, никаких намеков, даже слухи в СМИ не просочились. При этом она продолжала вести активный образ жизни, появляться на мероприятиях и заниматься с детьми в своей академии синхронного плавания. Даже опытные папарацци не заметили округлившегося живота.
Особый резонанс новость получила из-за того, что это уже второй ребенок Шишкиной, а личность отца она также скрывает. Ранее спортсменка была замужем за Виктором Куренным, с которым развелась в 2023 году. О том, кто отец второго сына, чемпионка предпочла не сообщать, оставив публику в неведении.
Вероника Степанова: объявила о рождении дочери после выписки из роддома
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в феврале 2025 года стала мамой. И снова — полная неожиданность для поклонников. Спортсменка не анонсировала беременность, не публиковала трогательные фото с округлившимся животом, не делилась подробностями. О рождении дочери Дины она сообщила уже после выписки из роддома.
Роды прошли в одной из московских клиник, и все это время о беременности Степановой не знали даже близкие коллеги. Личность отца ребенка осталась загадкой — спортсменка не раскрывает его имя, хотя в СМИ ходили слухи о ее отношениях с медиаменеджером Денисом Труновым.
Степанова не просто скрыла беременность — она удивила всех своим возвращением. Уже в январе 2026 года, меньше чем через год после рождения дочери, она выиграла этап Кубка России. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала ее возвращение настоящим подвигом.
Анастасия Гребенкина: скрывала беременность до четвертого месяца
Фигуристка и светская львица Анастасия Гребенкина, известная своим умением хранить секреты, не стала исключением и в вопросах материнства. Спортсменка старалась скрывать от всех факт беременности, считая это очень личным делом.
Даже близкая подруга Анастасии, певица Анна Семенович, узнала радостную новость только тогда, когда Гребенкина была уже на четвертом месяце. Интересное положение фигуристки не было заметно даже на праздновании дня рождения подруги, где Гребенкина появилась на каблуках и выглядела очень подтянутой.
Почти таким же тайным было и замужество фигуристки с бизнесменом Юрием Гончаровым, которое состоялось за год до этого. На свадьбу пригласили много друзей, но о мероприятии не узнали журналисты — пара мечтала о настоящей гулянке, где люди могли бы отдохнуть, не думая о том, что их снимают на камеры.
Героини нашей статьи доказали, что даже в мире большого спорта можно жить по своим правилам. Им не нужны были лайки под фото с округлившимся животом. Им нужны были тишина, покой и возможность пройти этот жизненный этап самостоятельно — без оценок, слухов и ненужного внимания.