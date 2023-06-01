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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Голубь прервал розыгрыш в матче Андрея Рублева на «Ролан Гаррос»

Необычный момент произошел по ходу матча седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублева во втором круге «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

Голубь прервал розыгрыш россиянина в матче с французом Корентеном Муте. Примечательно, что в момент, когда голубь подлетал к корту, Рублёв подбегал к сетке и планировал сыграть со своего форхенда.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

В третьем круге Андрей Рублёв встретится с 45-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Сонего.

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