Голубь прервал розыгрыш в матче Андрея Рублева на «Ролан Гаррос»
Необычный момент произошел по ходу матча седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублева во втором круге «Ролан Гаррос».
Необычный момент произошел по ходу матча седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублева во втором круге «Ролан Гаррос».
Голубь прервал розыгрыш россиянина в матче с французом Корентеном Муте. Примечательно, что в момент, когда голубь подлетал к корту, Рублёв подбегал к сетке и планировал сыграть со своего форхенда.
Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.
В третьем круге Андрей Рублёв встретится с 45-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Сонего.