Джокович встретился с Месси и Неймаром на матче «ПСЖ»

"Познакомиться с ними было удовольствием и честью, особенно с Месси, игроком, который оставил выдающийся след в истории футбола. Я впервые встретился с ними лично — они великие чемпионы! Они уже выиграли титул, но от таких звезд всегда большие ожидания. Вот почему я не хотел мешать им и заходить на их территорию, пока они готовились, но они увидели меня по пути в раздевалку (перед игрой) и подошли поздороваться.