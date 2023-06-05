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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович встретился с Месси и Неймаром на матче «ПСЖ»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о встрече с игроками «ПСЖ» Лионелем Месси и Неймаром.

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Источник: Reuters

"Познакомиться с ними было удовольствием и честью, особенно с Месси, игроком, который оставил выдающийся след в истории футбола. Я впервые встретился с ними лично — они великие чемпионы! Они уже выиграли титул, но от таких звезд всегда большие ожидания. Вот почему я не хотел мешать им и заходить на их территорию, пока они готовились, но они увидели меня по пути в раздевалку (перед игрой) и подошли поздороваться.

Неймар подписал футболку Тары, но это интересная история. Она не очень следит за спортом, но у нее есть школьная подруга, которая наполовину бразильянка, наполовину сербка — эта девочка все время танцует под песню о Неймаре. Вот почему она так хотела с ним встретиться", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Джокович посетил матч 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» на домашнем стадионе «Парк де Пренс» уступил «Клермону» со счетом 2:3.

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