Бразильянка Хаддад Майя впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Бразильянка Хаддад Майя стала первой за 55 лет теннисисткой из Бразилии в полуфинале турнира Большого шлема.
Бразильянка Хаддад Майя стала первой за 55 лет теннисисткой из Бразилии в полуфинале турнира Большого шлема.
Бразильянка Беатрис Хаддад Майя обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу спортсменки из Бразилии, посеянной на турнире под 14-м номером. Жабер имела седьмой номер посева.
Хаддад Майя впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема. Она стала второй бразильянкой, дошедшей до полуфинала турнира Большого шлема, после Марии Буэно (US Open, 1968) и первой, пробившейся в ½ финала «Ролан Гаррос».