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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразильянка Хаддад Майя впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Бразильянка Хаддад Майя стала первой за 55 лет теннисисткой из Бразилии в полуфинале турнира Большого шлема.

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Источник: пресс-служба "Ролан Гаррос"

Бразильянка Беатрис Хаддад Майя обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу спортсменки из Бразилии, посеянной на турнире под 14-м номером. Жабер имела седьмой номер посева.

Хаддад Майя впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема. Она стала второй бразильянкой, дошедшей до полуфинала турнира Большого шлема, после Марии Буэно (US Open, 1968) и первой, пробившейся в ½ финала «Ролан Гаррос».

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 Бразильянка Хаддад Майя впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
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