Бразильянка Хаддад Майя впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу спортсменки из Бразилии, посеянной на турнире под 14-м номером. Жабер имела седьмой номер посева.

Хаддад Майя впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема. Она стала второй бразильянкой, дошедшей до полуфинала турнира Большого шлема, после Марии Буэно (US Open, 1968) и первой, пробившейся в ½ финала «Ролан Гаррос».