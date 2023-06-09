Российская теннисистка не смогла выйти в финал юниорского «Ролан Гаррос»
Россиянка Анастасия Гурьева не смогла выйти в финал одиночного юниорского разряда на «Ролан Гаррос».
Россиянка Анастасия Гурьева не смогла выйти в финал одиночного юниорского разряда на «Ролан Гаррос».
В полуфинальном матче 17-летняя теннисистка уступила перуанке Лусиане Перес Аларкон (6:7, 5:7). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
На предыдущей стадии Аларкон, которая является шестым номером посева, выбила другую россиянку — Алветину Ибрагимову (2:6, 6:4, 7:6).
В решающем матче соперницей Перес Аларкон будет россиянка Алина Корнеева, которая в январе одиночном юниорском разряде выиграла первый турнир Большого шлема этого сезона — Australian Open.