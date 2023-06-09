Российская теннисистка не смогла выйти в финал юниорского «Ролан Гаррос»

На предыдущей стадии Аларкон, которая является шестым номером посева, выбила другую россиянку — Алветину Ибрагимову (2:6, 6:4, 7:6).

В решающем матче соперницей Перес Аларкон будет россиянка Алина Корнеева, которая в январе одиночном юниорском разряде выиграла первый турнир Большого шлема этого сезона — Australian Open.