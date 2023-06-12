Впервые в истории три россиянина вошли в топ-10 рейтинга ATP

Хачанов дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступил сербу Новаку Джоковичу (6:4, 6:7, 2:6, 4:6). На фоне неудач своих соперников по рейтингу АТР, которые вылетели на более ранних стадиях, Хачанов сумел подняться с 11-го на 10-е место и впервые с 2019 года вошел в десятку лучших теннисистов планеты.