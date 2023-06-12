Впервые в истории три россиянина вошли в топ-10 рейтинга ATP
Россиянин Карен Хачанов поднялся на десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Россиянин Карен Хачанов поднялся на десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Хачанов дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступил сербу Новаку Джоковичу (6:4, 6:7, 2:6, 4:6). На фоне неудач своих соперников по рейтингу АТР, которые вылетели на более ранних стадиях, Хачанов сумел подняться с 11-го на 10-е место и впервые с 2019 года вошел в десятку лучших теннисистов планеты.
Также в десятку лучших входят россияне Даниил Медведев, опустившийся на третью позицию после вылета в первом круге «Ролан Гаррос», и Андрей Рублев, сохранивший за собой седьмую строчку. Благодаря этому впервые в десятку лучших теннисистов планеты попали три россиянина.
Возглавил рейтинг серб Новак Джокович, ставший победителем «Ролан Гаррос». Он сместил с первой строчки испанского теннисиста Карлоса Алькараса.
Рейтинг АТР: