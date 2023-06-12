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09:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Впервые в истории три россиянина вошли в топ-10 рейтинга ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся на десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Источник: Reuters

Хачанов дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступил сербу Новаку Джоковичу (6:4, 6:7, 2:6, 4:6). На фоне неудач своих соперников по рейтингу АТР, которые вылетели на более ранних стадиях, Хачанов сумел подняться с 11-го на 10-е место и впервые с 2019 года вошел в десятку лучших теннисистов планеты.

Также в десятку лучших входят россияне Даниил Медведев, опустившийся на третью позицию после вылета в первом круге «Ролан Гаррос», и Андрей Рублев, сохранивший за собой седьмую строчку. Благодаря этому впервые в десятку лучших теннисистов планеты попали три россиянина.

Возглавил рейтинг серб Новак Джокович, ставший победителем «Ролан Гаррос». Он сместил с первой строчки испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Рейтинг АТР:

  1. (3). Новак Джокович (Сербия) — 7595;
  2. (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7175;
  3. (2). Даниил Медведев (Россия) — 6100;
  4. (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;
  5. (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4920;
  6. (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375;
  7. (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000;
  8. (8). Тейлор Фриц (США) — 3515;
  9. (9). Янник Синнер (Италия) — 3300;
  10. (11). Карен Хачанов (Россия) — 3125;
    …48 (62). Аслан Карацев (Россия) — 878;
    …92 (87). Александр Шевченко (Россия) — 647;
    …99 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 611.

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